Гонку WEC в Катаре отложили из-за конфликта на Ближнем Востоке

Решение принято из-за резкого обострения военного конфликта на Ближнем Востоке, в результате которого под обстрелами оказались территории ряда государств, включая Катар.
В официальном заявлении чемпионата говорится, что управление WEC находилось в постоянном диалоге с Федерацией автомобилей и мотоциклов Катара (QMMF) в связи с развивающейся геополитической ситуацией в регионе.
«Учитывая, что безопасность участников, персонала и болельщиков имеет первостепенное значение, было принято решение отложить мероприятие, которое должно было пройти
Утром 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся удары по территории страны. В результате погибли аятолла Али Хаменеи и армейское руководство Ирана. Тегеран в ответ начал удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
Президент США Дональд Трамп спрогнозировал, что интенсивные боевые действия могут продлиться не менее четырех недель.
Катар стал первым этапом гоночной серии, затронутым военной эскалацией. Пролог (предсезонные тесты) должен был пройти
Таким образом, первым этапом WEC в сезоне-2026 станет 6-часовая гонка в Имоле, которая состоится