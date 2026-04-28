Сотников из «КАМАЗ-мастер» стал победителем этапа ЧР по ралли-рейдам

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Экипаж Дмитрия Сотникова из команды «КАМАЗ-мастер» выиграл первый этап чемпионата России по ралли-рейдам — баху «Золото кагана» в Астраханской области.
Участники проехали заключительный, четвертый спецучасток протяженностью 250 км во вторник, три первых места заняли экипажи «КАМАЗ-мастер». Победу одержал Эдуард Николаев (2 часа 10 минут 17 секунд), вторым финишировал Богдан Каримов (отставание — 1 минута 35 секунд), третьим стал Сотников (+4.46).
Сотников выиграл генеральную классификацию со временем 8 часов 25 минут 22 секунды. Второе место занял Каримов (+1.49), тройку замкнул экипаж Сергея Вязовича из «МАЗ-Спортавто» (+4.26).