Сотников из «КАМАЗ-мастер» стал победителем этапа ЧР по ралли-рейдам

Сотников стал победителем бахи «Золото кагана» в рамках ЧР по ралли-рейдам.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Экипаж Дмитрия Сотникова из команды «КАМАЗ-мастер» выиграл первый этап чемпионата России по ралли-рейдам — баху «Золото кагана» в Астраханской области.

Участники проехали заключительный, четвертый спецучасток протяженностью 250 км во вторник, три первых места заняли экипажи «КАМАЗ-мастер». Победу одержал Эдуард Николаев (2 часа 10 минут 17 секунд), вторым финишировал Богдан Каримов (отставание — 1 минута 35 секунд), третьим стал Сотников (+4.46).

Сотников выиграл генеральную классификацию со временем 8 часов 25 минут 22 секунды. Второе место занял Каримов (+1.49), тройку замкнул экипаж Сергея Вязовича из «МАЗ-Спортавто» (+4.26).