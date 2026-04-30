Загадочный Рамзан. Российского гонщика неожиданно обнаружили в Монако под киргизским псевдонимом

Самый престижный и последний заезд проходил в классе G. В нем и стартовал неожиданный участник — Рамзан Орусбаев из Кыргызстана. На поверку он оказался участником «24 часа Ле-Мана» и бывшим тест-пилотом команды «Формулы-1» Midland Романом Русиновым, одним из лучших россиян в автоспорте последних десятилетий. Судя по всему, наш пилот хотел законспирироваться и не только заявился под иностранной лицензией, но и вписал в протокол другое имя, примерно переведя его на киргизский манер. Практика не нова — в конце концов, когда-то в Сочи золото за Россию брал Виктор Ан — известный в Корее как Ан Хен Су.