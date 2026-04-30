Загадочный Рамзан. Российского гонщика неожиданно обнаружили в Монако под киргизским псевдонимом

Накануне самой престижной гонки в «Формуле-1» — Гран-при Монако — на улицах княжества проходит шоу-гонка на старых машинах 1930−1980-х годов. Колоритная картинка, богатые люди в паддоке и бывшие топ-гонщики — идея существует с 1997 года, когда соревнования были приурочены к 700-летию дома Гримальди. Ретро-Гран-при проводится раз в два года с участием 200 пилотов в нескольких классах. Среди победителей — ездившие в королевской серии Эмануэле Пирро, Паоло Барилла, чемпион «24 часов Ле-Мана» Марко Вернер, а также бизнесмены, которые когда-то приобрели в собственность легендарные машины.
Стартовая решетка гонки напоминает ту, что российские зрители могли видеть в телеэфирах 1990-х: Tyrrell, Arrows, Benetton, Lotus, Ligier. Два года назад перед историческим Гран-при прошла церемония в память Айртона Сенны и были представлены сразу шесть его машин — бразильский гонщик «Ф-1» Габриэль Бортолето пилотировал его карт с чемпионата Южной Америки 1977 года, а племянник Бруно Сенна показал McLaren-MP4/5 В, на котором великий бразилец выиграл чемпионат 1990 года.
Но в 2026 году на старт вышел еще один необычный русско-киргизский гонщик — Рамзан Орусбаев.
Взломал систему
В 2026 году гонка прошла в восьми классах — от Louis Chiron, то есть довоенных автомобилей, до класса G (болиды «Формулы-1» 1981−1985 годов). Что важно — выступают оригинальные, подлинные гоночные машины прошлого, а не их реплики. Многие из этих автомобилей бесценны, а их обслуживание требует участия высококвалифицированных техников.
Одним из участников гонки в классе D на Ferrari 312 1969 года стал бывшая звезда «Формулы-1» Жан Алези. Но он умудрился сначала разбить уникальный болид в квалификации. А перед стартом сошел, несмотря на то что механики восстанавливали его всю ночь.
Самый престижный и последний заезд проходил в классе G. В нем и стартовал неожиданный участник — Рамзан Орусбаев из Кыргызстана. На поверку он оказался участником «24 часа Ле-Мана» и бывшим тест-пилотом команды «Формулы-1» Midland Романом Русиновым, одним из лучших россиян в автоспорте последних десятилетий. Судя по всему, наш пилот хотел законспирироваться и не только заявился под иностранной лицензией, но и вписал в протокол другое имя, примерно переведя его на киргизский манер. Практика не нова — в конце концов, когда-то в Сочи золото за Россию брал Виктор Ан — известный в Корее как Ан Хен Су.
Зачем все это?
Русинова вычислили профильные автогоночные сообщества, да и сам он выложил в соцсети фотографию своего Ligier JS25 1985 года. Ну как своего — судя по протоколу, машина принадлежит Евгению Кирееву, представителю… ОАЭ.
Вероятнее всего, загадочная история с обходом системы и псевдонимом была нужна, чтобы не получать нейтральный статус. В свое время Русинов отказался подписывать необходимые для его получения документы.
— Я, пилот российской команды G-Drive Racing, отказываюсь мириться с дискриминационными условиями FIA. Цель каждого спортсмена — услышать гимн своей страны на пьедестале почета. Ради своих болельщиков, ради своих товарищей по команде и спортивной чести я не буду подписывать этот документ. Лучше вообще не садиться за руль, — говорил Роман.
Что интересно — гонка с участием Орусбаева-Русинова прошла максимально зрелищно. Пилоты должны были преодолеть 18 кругов, но из-за нескольких аварий, красных флагов и ошибки одного из гонщиков, который не поехал за сейфти-каром по пит-лейну, гонка продлилась полтора часа. Орусбаев занял по итогам достойное шестое место, выиграл британец Стюарт Холл на March (не самой сильной машине эпохи, но Холл — завсегдатай Гран-при и его многократный победитель).
Следующая гонка пройдет в 2028 году.
Автор: Дмитрий Кузнецов