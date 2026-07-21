Экипаж Сотникова выиграл второй этап чемпионата России по ралли-рейдам

«Уже после финиша узнали, что Вязович перевернулся. В последний день все рисковали, и Сергею не повезло — видимо, где-то ошибся. Слава богу, что с экипажем все в порядке. Два наших экипажа приехали первым и вторым», — цитирует Николаева сайт команды «КАМАЗ-мастер».