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Экипаж Сотникова выиграл второй этап чемпионата России по ралли-рейдам

Экипаж Сотникова из «КАМАЗ-мастер» выиграл второй этап ЧР по ралли-рейдам.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Экипаж Дмитрия Сотникова из команды «КАМАЗ-мастер» выиграл второй этап чемпионата России по ралли-рейдам — баху «Холмы России» в Ульяновской и Самарской области.

Во вторник участники проехали заключительный, шестой спецучасток протяженностью 198,24 км.

Сотников выиграл генеральную классификацию со временем 8 часов 24 минуты 9 секунд. Второе место занял экипаж Эдуарда Николаева из «КАМАЗ-мастер» (отставание — 4 минуты 52 секунды). Замкнул тройку белорусский экипаж Виталия Мурылева на «МАЗ-Спортавто» (+32.12).

Шедший вторым перед последним спецучастком экипаж белоруса Сергея Вязовича на «МАЗ-Спортавто» не смог закончить гонку, попав в аварию.

«Уже после финиша узнали, что Вязович перевернулся. В последний день все рисковали, и Сергею не повезло — видимо, где-то ошибся. Слава богу, что с экипажем все в порядке. Два наших экипажа приехали первым и вторым», — цитирует Николаева сайт команды «КАМАЗ-мастер».

Третий этап чемпионата «Уральский рубеж» пройдет 9—13 сентября в Челябинской области.