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Умер американский бейсболист-рекордсмен

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Бывший игрок американской Главной лиги бейсбола (MLB) Пит Роуз скончался на 84-м году жизни, сообщает ABC News со ссылкой на судмедэксперта.

Источник: Соцсети

Сообщается, что Роуза обнаружили мертвым у себя дома один из членов семьи. На данный момент причины смерти не сообщаются.

Судебно-медицинский эксперт сообщил ABC News, что Роуз не находился под наблюдением врача в последнее время, и место происшествия осматривается.

Роуз является рекордсменом MLB по количеству хитов (4256) за всю карьеру, сыгранных матчей (3562), выходов на биту (14053) и аутов (10328). Он трижды становился чемпионом Мировой серии, завоевал три титула чемпиона Национальной лиги по отбиванию, завоевал титул самого ценного игрока Мировой серии, две награды «Голден Глоув», был новичком года НЛ и 17 раз участвовал в матчах всех звёзд MLB.