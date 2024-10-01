Умер американский бейсболист-рекордсмен

Роуз является рекордсменом MLB по количеству хитов (4256) за всю карьеру, сыгранных матчей (3562), выходов на биту (14053) и аутов (10328). Он трижды становился чемпионом Мировой серии, завоевал три титула чемпиона Национальной лиги по отбиванию, завоевал титул самого ценного игрока Мировой серии, две награды «Голден Глоув», был новичком года НЛ и 17 раз участвовал в матчах всех звёзд MLB.