«Нью-Йорк Янкис» отменил 49-летний запрет на ношение бороды

Политика запрета бород была установлена Джорджем Стейнбреннером, который считал, что она поможет воспитать дисциплину среди игроков. Недовольство этой политикой возрастало в последние годы, и среди критиков были такие известные игроки, как Эндрю Маккатчен и Клинт Фрейзер, которые заявляли, что не присоединятся к «Янкис» из-за этого жёсткого правила.