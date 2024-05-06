Баскетболистки «МИНСКА» победили «Горизонт» на старте золотой серии чемпионата Беларуси

Сегодня в стартовом поединке за чемпионский титул лидеры регулярного сезона уверенно переиграли действующего чемпиона «Горизонт» с преимуществом в 23 очка — 74:51. Вторая встреча соискателей золота состоится 8 мая, а третий матч пройдет 16 мая.



В серии за бронзовые награды баскетболистки гродненской «Олимпии» дважды обыграли на своей арене воспитанниц столичного РГУОРа — 69:58 и 82:45. Если 10 мая гродненская команда выиграет в Минске, то станет обладателем бронзы 32-го национального первенства.



На мужском чемпионате страны 15 мая стартует серия за золотые медали — на площадке столичного Дворца спорта баскетболисты «МИНСКА», которые на протяжении 15 лет никому не уступают чемпионский титул, примут «Гродно-93». Год назад эти соперники также встречались в золотой серии и тогда минчане трижды победили гродненских баскетболистов — 71:67, 107:74, 105:63.



Серия за бронзовые награды начнется 10 мая — в могилевском спорткомплексе «Олимпиец» местный «Борисфен» встретится с витебским «Рубоном».