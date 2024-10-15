«Борисфен» и «Гродно-93» возглавляют таблицу баскетбольного чемпионата Беларуси

Сегодня обладатель бронзы прошлого первенства могилевский «Борисфен» разгромил на своей арене витебский «Рубон» с перевесом в 39 очков — 93:54. Вице-чемпионы Беларуси баскетболисты «Гродно-93» играли на выезде со столичным клубом «Импульс-БГУИР» и победили с результатом 74:50.



Турнирное положение: «Борисфен» — 9 очков (5 матчей), «Гродно-93» — 9 (5), «Рубон» — 7 (5), «МИНСК» — 6 (4), «Импульс-БГУИР» — 5 (5).



Очередной поединок женского первенства состоится завтра: баскетболистки «Горизонта» проэкзаменуют свою дочернюю команду «Горизонт-2-РЦОП». До этого «Горизонт» одержал четыре виктории в четырех проведенных встречах, а лидирует действующий чемпион «МИНСК», у которого пять побед в пяти сыгранных матчах.