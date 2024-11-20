Баскетболистки «Горизонта» вышли в лидеры женского чемпионата Беларуси

Сегодня в Минске подопечные Наталии Трофимовой переиграли девушек из команды «Горизонт-2-РЦОП» с результатом 88:39. После этой виктории в активе «Горизонта» стало 19 очков. На один балл отстают действующие чемпионки страны баскетболистки «МИНСКА», 17 очков в активе гродненской «Олимпии», которая сегодня с трудом одолела на выезде молодежную дружину БК «МИНСК» с перевесом всего в три балла — 67:64.



Турнирную таблицу мужского чемпионата возглавляют баскетболисты могилевского «Борисфена», у которых 19 очков после 11 проведенных встреч, «Гродно-93» уступает лидерам два балла, по 16 очков набрали «МИНСК» и витебский «Рубон», столичный «Импульс-БГУИР» потерпел поражения во всех 10 проведенных поединках. В предстоящий уик-энд в могилевском спорткомплексе «Олимпиец» начнется решающий этап розыгрыша Кубка Беларуси. В полуфиналах 23 ноября «Рубон» встретится с баскетболистами «Гродно-93», а «Борисфен» сыграет с «МИНСКОМ». Победители полуфинальных баталий 24 ноября разыграют Кубок Беларуси, а проигравшие поспорят за бронзовые награды.