«Борисфен» выиграл у баскетболистов «МИНСКА» в чемпионате Беларуси

Сегодня подопечные Андрея Кривоноса одолели на выезде действующего чемпиона страны «МИНСК» с результатом 82:78 и возглавили турнирную таблицу.
В другом сегодняшнем поединке баскетболисты «Рубона» с разницей в 20 очков переиграли в Витебске столичный «Импульс-БГУИР» — 85:65.
Сейчас положение в лидирующей группе таково: «Борисфен» — 41 очко (24 матча), «Гродно-93» — 39 (23), «МИНСК» — 37 (23), «Рубон» (Витебск) — 34 (23). В следующем туре 14 февраля состоится столичное дерби «МИНСК» — «Импульс-БГУИР», а 15 февраля гродненская дружина примет на своей площадке витебчан.
После 21-го тура женского первенства впереди «Горизонт», набравший 40 очков, на три балла меньше, чем у чемпионок страны баскетболисток «МИНСКА», в активе гродненской «Олимпии» 35 очков. Следующие встречи состоятся 18 февраля.