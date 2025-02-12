Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Борисфен» выиграл у баскетболистов «МИНСКА» в чемпионате Беларуси

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты могилевского «Борисфена» одержали третью победу кряду в играх чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сегодня подопечные Андрея Кривоноса одолели на выезде действующего чемпиона страны «МИНСК» с результатом 82:78 и возглавили турнирную таблицу.

В другом сегодняшнем поединке баскетболисты «Рубона» с разницей в 20 очков переиграли в Витебске столичный «Импульс-БГУИР» — 85:65.

Сейчас положение в лидирующей группе таково: «Борисфен» — 41 очко (24 матча), «Гродно-93» — 39 (23), «МИНСК» — 37 (23), «Рубон» (Витебск) — 34 (23). В следующем туре 14 февраля состоится столичное дерби «МИНСК» — «Импульс-БГУИР», а 15 февраля гродненская дружина примет на своей площадке витебчан.

После 21-го тура женского первенства впереди «Горизонт», набравший 40 очков, на три балла меньше, чем у чемпионок страны баскетболисток «МИНСКА», в активе гродненской «Олимпии» 35 очков. Следующие встречи состоятся 18 февраля.