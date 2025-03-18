Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Баскетболисты «Гродно-93» вышли в лидеры чемпионата Беларуси

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Гродно-93» выиграли четвертый поединок кряду и вышли в лидеры чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В сегодняшнем матче в Витебске подопечные Дмитрия Кузьмина одолели местный «Рубон» с результатом 80:72. Завтра действующие чемпионы страны баскетболисты «МИНСКА» встретятся с аутсайдером турнира столичным клубом «Импульс-БГУИР», который проиграл все 26 предыдущих матчей. Сейчас положение в группе лидеров таково: «Гродно-93» — 47 очков (27 матчей), «Борисфен» — 45 (27), «МИНСК» — 42 (26).

Также сегодня в поединке женского первенства баскетболистки «МИНСКА» разгромили «Горизонт-2-РЦОП» с перевесом в 44 очка — 90:46. Лидер турнира «Горизонт» завтра будет соперничать с молодежной командой БК «МИНСК». После 26 поединков у «Горизонта» 49 очков, «МИНСК» отстает на четыре балла, 44 очка в активе гродненской «Олимпии».