Баскетболисты «Гродно-93» вышли в лидеры чемпионата Беларуси

Также сегодня в поединке женского первенства баскетболистки «МИНСКА» разгромили «Горизонт-2-РЦОП» с перевесом в 44 очка — 90:46. Лидер турнира «Горизонт» завтра будет соперничать с молодежной командой БК «МИНСК». После 26 поединков у «Горизонта» 49 очков, «МИНСК» отстает на четыре балла, 44 очка в активе гродненской «Олимпии».