Баскетболисты «Гродно-93» вышли в лидеры чемпионата Беларуси

В сегодняшнем матче в Витебске подопечные Дмитрия Кузьмина одолели местный «Рубон» с результатом 80:72. Завтра действующие чемпионы страны баскетболисты «МИНСКА» встретятся с аутсайдером турнира столичным клубом «Импульс-БГУИР», который проиграл все 26 предыдущих матчей. Сейчас положение в группе лидеров таково: «Гродно-93» — 47 очков (27 матчей), «Борисфен» — 45 (27), «МИНСК» — 42 (26).
Также сегодня в поединке женского первенства баскетболистки «МИНСКА» разгромили «Горизонт-2-РЦОП» с перевесом в 44 очка — 90:46. Лидер турнира «Горизонт» завтра будет соперничать с молодежной командой БК «МИНСК». После 26 поединков у «Горизонта» 49 очков, «МИНСК» отстает на четыре балла, 44 очка в активе гродненской «Олимпии».