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«Борисфен» догнал баскетболистов «Гродно-93» в чемпионате Беларуси

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Борисфена» догнали «Гродно-93» в турнирной таблице чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В сегодняшнем выездном поединке могилевчане со счетом 73:47 разгромили аутсайдера турнира столичный «Импульс-БГУИР», который потерпел поражения во всех 28 проведенных встречах. Подопечные Андрея Кривоноса догнали лидеров первенства баскетболистов «Гродно-93», которые завтра примут на своей арене действующего чемпиона «МИНСК». Сейчас положение в лидирующей группе таково: «Гродно-93» — 47 очков (27 матчей), «Борисфен» — 47 (28), «МИНСК» — 44 (27), «Рубон» (Витебск) — 41 (28).

Также сегодня в игре женского чемпионата баскетболистки гродненской «Олимпии» переиграли в гостях «Горизонт-2-РЦОП» — 79:41. Завтра в центральном поединке «Горизонт», у которого 51 очко, примет на своей площадке баскетболисток «МИНСКА», отстающих на пять баллов.