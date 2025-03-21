«Борисфен» догнал баскетболистов «Гродно-93» в чемпионате Беларуси

Также сегодня в игре женского чемпионата баскетболистки гродненской «Олимпии» переиграли в гостях «Горизонт-2-РЦОП» — 79:41. Завтра в центральном поединке «Горизонт», у которого 51 очко, примет на своей площадке баскетболисток «МИНСКА», отстающих на пять баллов.