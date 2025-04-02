Баскетболистки «Горизонта» и «Олимпии» победили в матчах чемпионата Беларуси

Лидер турнира «Горизонт» одержал уверенную победу над своим фарм-клубом «Горизонт-2-РЦОП» — 79:58. Гродненская «Олимпия» разгромила у себя дома молодежную команду БК «МИНСК» с разницей в 54 очка — 97:43. После сегодняшних встреч у «Горизонта» стало 57 очков, на шесть баллов меньше у «Олимпии», в активе «МИНСКА» 50 очков.
Турнирную таблицу мужского первенства возглавляет «Гродно-93» — 53 очка, у могилевского «Борисфена» 49 зачетных баллов, «МИНСК» набрал 47 очков. В пятницу, 4 апреля, гродненские баскетболисты сыграют на своей площадке с витебским «Рубоном», а 5 апреля в столичном дерби «МИНСК» встретится с аутсайдерами турнира баскетболистами «Импульса-БГУИР», которые потерпели поражения во всех 29 предыдущих встречах.