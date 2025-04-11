«Горизонт» победил баскетболисток «МИНСКА» в матче чемпионата Беларуси

Также 12 апреля состоятся две встречи мужского чемпионата. Баскетболисты «МИНСКА» сыграют на своей площадке с могилевским «Борисфеном», а витебский «Рубон» у себя дома будет соперничать со столичным клубом «Импульс-БГУИР». Положение в группе лидеров: «Гродно-93» — 55 очков (31 матч), «Борисфен» — 49 (30) — 49, «МИНСК» — 48 (30), «Рубон» — 46 (31).