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«Горизонт» победил баскетболисток «МИНСКА» в матче чемпионата Беларуси

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки «Горизонта» одержали победу на финише регулярного сезона женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сегодня в заключительном поединке лидеры сезона уверенно переиграли действующих чемпионок баскетболисток «МИНСКА» с перевесом в два десятка очков — 86:66.

После 32 игр у «Горизонта» 61 очко, действующие чемпионки набрали 54 балла, 53 очка у гродненской «Олимпии», которая завтра примет на своей площадке «Горизонт-2-РЦОП».

Также 12 апреля состоятся две встречи мужского чемпионата. Баскетболисты «МИНСКА» сыграют на своей площадке с могилевским «Борисфеном», а витебский «Рубон» у себя дома будет соперничать со столичным клубом «Импульс-БГУИР». Положение в группе лидеров: «Гродно-93» — 55 очков (31 матч), «Борисфен» — 49 (30) — 49, «МИНСК» — 48 (30), «Рубон» — 46 (31).