«Реал» подписал контракт с отыгравшим 10 сезонов в НБА канадцем

Мадридский «Реал» подписал контракт с канадским баскетболистом Треем Лайлзом. Об этом сообщается на сайте испанского клуба.
Срок соглашения с 29-летним форвардом составил один сезон.
Лайлз был выбран «Ютой Джаз» под общим 12-м номером в первом раунде драфта НБА 2015 года. В НБА он провел десять сезонов в составе «Юты» (2015−2017), «Денвер Наггетс» (2017−2019), «Сан-Антонио Спёрс» (2019−2021), «Детройт Пистонс» (2021−2022) и «Сакраменто Кингз» (2022−2025). Всего на счету баскетболиста 662 матча, в которых он в среднем набирал 7,6 очка и делал 4,3 подбора.
Также Лайлз играл за сборную Канады на Олимпийских играх в Париже.
RG.org писал, что зарплата Лайлза в «Реале» составит $3,2 млн (в НБА последние два сезона он получал по $8 млн).