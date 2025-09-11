«Реал» подписал контракт с отыгравшим 10 сезонов в НБА канадцем

Лайлз был выбран «Ютой Джаз» под общим 12-м номером в первом раунде драфта НБА 2015 года. В НБА он провел десять сезонов в составе «Юты» (2015−2017), «Денвер Наггетс» (2017−2019), «Сан-Антонио Спёрс» (2019−2021), «Детройт Пистонс» (2021−2022) и «Сакраменто Кингз» (2022−2025). Всего на счету баскетболиста 662 матча, в которых он в среднем набирал 7,6 очка и делал 4,3 подбора.