ЦСКА победил «Црвену Звезду» в полуфинале Суперкубка Единой лиги ВТБ

ЦСКА обыграл «Црвену Звезду» и вышел в финал Суперкубка Единой лиги ВТБ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Московский ЦСКА обыграл белградскую «Црвену Звезду» в полуфинале Суперкубка Единой лиги ВТБ, который проходит в столице Сербии.

Встреча завершилась со счетом 89:67 (30:19, 17:20, 17:16, 25:12) в пользу российского клуба. Самым результативным игроком матча стал баскетболист ЦСКА Мело Тримбл, набравший 19 очков. В составе «Црвены Звезды» больше всех очков на счету Тайсона Картера (12).

В решающем матче армейцы сыграют с победителем встречи между петербургским «Зенитом» и дебютантом турнира «Дубаем».

Суперкубок Единой лиги ВТБ проходит в пятый раз. ЦСКА и «Зенит» дважды становились победителями турнира.