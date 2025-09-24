ЦСКА победил «Црвену Звезду» в полуфинале Суперкубка Единой лиги ВТБ

Встреча завершилась со счетом 89:67 (30:19, 17:20, 17:16, 25:12) в пользу российского клуба. Самым результативным игроком матча стал баскетболист ЦСКА Мело Тримбл, набравший 19 очков. В составе «Црвены Звезды» больше всех очков на счету Тайсона Картера (12).