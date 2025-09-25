Ричмонд
«Зенит» вышел в финал Суперкубка Единой лиги ВТБ

Баскетболисты Зенита обыграли Дубай в полуфинале Суперкубка Единой лиги ВТБ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» обыграл «Дубай» из ОАЭ в полуфинале Суперкубка Единой лиги ВТБ, который проходит в Белграде.

Встреча завершилась со счетом 107:103 (19:24, 25:30, 28:29, 35:20) в пользу российской команды. Самыми результативными игроками матча стали Алекс Пойтресс («Зенит») и Джанан Муса («Дубай»), на счету которых по 25 очков.

Ближневосточный клуб представляют бывший игрок петербуржцев Дуэйн Бэйкон (21 очко), экс-баскетболист московского ЦСКА Алекса Аврамович и выступавший за пермскую «Парму» и казанский УНИКС Данило Анджушич (оба не играли).

В финале «Зенит» в четверг сыграет с действующим чемпионом Единой лиги ВТБ ЦСКА. Перед этим «Дубай» встретится с сербской «Црвеной Звездой» в матче за третье место.

Суперкубок Единой лиги ВТБ проходит в пятый раз. ЦСКА и «Зенит» дважды становились обладателями трофея. «Дубай» впервые принимает участие в турнире.