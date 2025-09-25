Клубы Евролиги порадовали на Суперкубке. У российских команд были топовые соперники

Самым результативным игроком встречи за третье место стал Нвора. На счету Джордана 19 очков, пять подборов и одна передача. Монеке и Картер добавили по 15 очков каждый. В составе «Дубая» лучше остальных себя показал Кондич — 15 очков и пять подборов. По игре было видно, что встречаются два клуба Евролиги, которые готовы выкладываться как в обороне, так и в защите. Конечно, у команды из ОАЭ многое пока не получается, так как состав сильно видоизменился, но всё должно прийти со временем.