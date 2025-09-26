Баскетболисты «Борисфена» победили «Рубон» на старте мужского чемпионата Беларуси

Сегодня в первом поединке нового сезона могилевчане обыграли в гостях бронзового призера прошлого национального первенства витебский «Рубон» с результатом 78:72. В прошлом сезоне эти команды сражались за бронзу, и тогда «Рубон» выиграл у «Борисфена» с общим счетом 3:2. Завтра действующий чемпион страны «Гродно-93» проэкзаменует в Минске воспитанников РГУОР, а обладатель серебра «МИНСК» примет на своей арене гостей из брестской «Виктории». В серии за чемпионский титул прошлого сезона баскетболисты «Гродно-93» одолели «МИНСК» (3:2), взяв золото после 21-летнего перерыва.
Женские команды завтра начнут матчи второго тура. Действующие чемпионки страны баскетболистки «Горизонта» сыграют у себя дома с брестской «Викторией», а в Гродно встретятся молодежные дружины местной «Олимпии» и «МИНСКА». В воскресенье, 28 сентября, серебряный призер «МИНСК» встретится на выезде с «Гомельскими рысями», а обладатель бронзы гродненская «Олимпия» примет на своей арене «Горизонт-2-РЦОП». В решающей серии за золото прошлого сезона «Горизонт» одолел «МИНСК» со счетом 3:2, а в бронзовой серии «Олимпия» была сильнее резервисток «Горизонта»- 3:0.
Решающие поединки Кубка Беларуси у женщин пройдут 22 и 23 ноября, у мужчин —