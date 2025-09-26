Баскетболисты «Борисфена» победили «Рубон» на старте мужского чемпионата Беларуси

Сегодня в первом поединке нового сезона могилевчане обыграли в гостях бронзового призера прошлого национального первенства витебский «Рубон» с результатом 78:72. В прошлом сезоне эти команды сражались за бронзу, и тогда «Рубон» выиграл у «Борисфена» с общим счетом 3:2. Завтра действующий чемпион страны «Гродно-93» проэкзаменует в Минске воспитанников РГУОР, а обладатель серебра «МИНСК» примет на своей арене гостей из брестской «Виктории». В серии за чемпионский титул прошлого сезона баскетболисты «Гродно-93» одолели «МИНСК» (3:2), взяв золото после 21-летнего перерыва.