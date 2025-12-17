Баскетболисты «МИНСКА» обыграли «Рубон» в чемпионате Беларуси

Сегодня минчане победили на своей площадке витебский «Рубон» со счетом 89:77. Накануне баскетболисты «Гродно-93» обыграли у себя дома брестскую «Викторию» — 113:62, а лидер турнира «Борисфен» победил в Могилеве воспитанников РГУОР с результатом 87:65. Положение в группе лидеров после 12 туров: «Борисфен» — 23 очка, «Гродно-93» — 22, «МИНСК» — 21, «Рубон» — 16.