Везенков стал MVP Евролиги

Везенкову 30 лет, он стал вторым игроком после Энтони Паркера, дважды удостоенным титула MVP Евролиги. Ранее он также получал её в сезоне-2022/23. Также Везенков стал третьим игроком «Олимпиакоса», получившим эту награду, после Милоша Теодосича (2009/10) и Василиса Спанулиса (2012/13).