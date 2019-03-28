Баскетболист полюбил читать книги и создал клуб по интересам
У «Юты» очень необычный центровой.
У «Юты» очень необычный центровой.
У игрока «Джаз» Экпе Удоха нетипичное для спортсмен хобби. Центровой «Юты» любит читать книги и обмениваться впечатлениями о прочитанном с такими же любителями книжек.
Баскетболист даже настраивается на матчи, читая книгу в раздевалке — в отличие от одноклубников, слушающих музыку в наушниках.
«Какая бы ситуация ни случилась в жизни, ты можешь сравнить ее описанными в книгах. ты можешь освоить любую профессию. Можешь изучить историю. Можно читать фантастику. Можешь выбрать любую тематику. Идеи, описанные в книгах, воплощаются в действительности — это нечто особенное», — говорит Удох.
Баскетболист не всегда любил читать. В детстве отец часто брал его с собой в библиотеку, пытаясь пробудить в ребенке страсть к чтению, но все было безуспешно.
Но 5 лет назад Удох начал читать статьи в газетах и журналах, которые ему присылал его друг. Дальше его уже было не остановить. Экпе тогда играл в «Милуоки». Помощник главного тренера посоветовал ему почитать «Последнюю лекцию» Рэнди Пауша. После этого игрок создал
После «Милуоки» Удох отправился в Турцию и выиграл с «Фенербахче» Евролигу и стал MVP турнира.
«После жизни в Стамбуле я стал
В 2017-м баскетболист вернулся в НБА, подписав контракт с «Ютой». Удох теперь помогает разным благотворительным проектам в США. И не забывает о своем читательском клубе. В этом году он добавил новую фишку — теперь все желающие могут периодически собраться в оффлайне на встречу с автором недавно прочитанной книги.
Недавно Удох предложил на выбор прочитать несколько книг — одной из них была за авторством жены
«Возможно, она приедет к нам, и мы устроим встречу с читателями, кто знает», — говорит Удох.
Илья Андреев