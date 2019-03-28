Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
СКА
Хоккей. НХЛ
29.03
Баффало Сэйбрз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
29.03
Каролина Харрикейнз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
29.03
Коламбус Блю Джэкетс
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
29.03
Оттава Сенаторз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
29.03
Виннипег Джетс
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
29.03
Эдмонтон Ойлерз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
29.03
Ванкувер Кэнакс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
29.03
Сан-Хосе Шаркс
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш4
Вегас Голден Найтс3
Все события
Фоторепортажи
12Алина Загитова — чемпионка мира!
14Жуткие травмы в игре «Авангард» — «Барыс»
17:52 (мск)

Баскетболист полюбил читать книги и создал клуб по интересам

У «Юты» очень необычный центровой.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

У игрока «Джаз» Экпе Удоха нетипичное для спортсмен хобби. Центровой «Юты» любит читать книги и обмениваться впечатлениями о прочитанном с такими же любителями книжек.

Во время загрузки произошла ошибка.

Баскетболист даже настраивается на матчи, читая книгу в раздевалке — в отличие от одноклубников, слушающих музыку в наушниках.

«Какая бы ситуация ни случилась в жизни, ты можешь сравнить ее описанными в книгах. ты можешь освоить любую профессию. Можешь изучить историю. Можно читать фантастику. Можешь выбрать любую тематику. Идеи, описанные в книгах, воплощаются в действительности — это нечто особенное», — говорит Удох.

Баскетболист не всегда любил читать. В детстве отец часто брал его с собой в библиотеку, пытаясь пробудить в ребенке страсть к чтению, но все было безуспешно.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но 5 лет назад Удох начал читать статьи в газетах и журналах, которые ему присылал его друг. Дальше его уже было не остановить. Экпе тогда играл в «Милуоки». Помощник главного тренера посоветовал ему почитать «Последнюю лекцию» Рэнди Пауша. После этого игрок создал онлайн-кружок по интересам — клуб любителей чтения.

После «Милуоки» Удох отправился в Турцию и выиграл с «Фенербахче» Евролигу и стал MVP турнира.

«После жизни в Стамбуле я стал по-другому смотреть на мир, на жизнь, на социальные проблемы. Мне понравилась Турция, я стал изучать ее историю, язык», — сказал Экпе.

В 2017-м баскетболист вернулся в НБА, подписав контракт с «Ютой». Удох теперь помогает разным благотворительным проектам в США. И не забывает о своем читательском клубе. В этом году он добавил новую фишку — теперь все желающие могут периодически собраться в оффлайне на встречу с автором недавно прочитанной книги.

Недавно Удох предложил на выбор прочитать несколько книг — одной из них была за авторством жены экс-президенты США Мишель Обамы. Бывшая первая леди страны оставила комментарий в твиттере Удоха, и это обрадовало игрока.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Возможно, она приедет к нам, и мы устроим встречу с читателями, кто знает», — говорит Удох.

Илья Андреев

Забыть кошмар Моуринью: МЮ отдал миллионы за нового тренера
Российский бобслеист отказался отдавать золотую медаль ОИ-2014
Комментатор ESPN: На всех российских игроках клеймо
В «Барселоне» сделали поблажку Лионелю Месси на тренировках
Игрок «Челси» согласовал условия личного контракта с «Реалом»
«Реал» планирует потратить на трансферы полмиллиарда евро
Гризманн пойдет на снижение зарплаты ради перехода в «Барселону»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь