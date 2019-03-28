Баскетболист полюбил читать книги и создал клуб по интересам

Баскетболист даже настраивается на матчи, читая книгу в раздевалке — в отличие от одноклубников, слушающих музыку в наушниках. «Какая бы ситуация ни случилась в жизни, ты можешь сравнить ее описанными в книгах. ты можешь освоить любую профессию. Можешь изучить историю. Можно читать фантастику. Можешь выбрать любую тематику. Идеи, описанные в книгах, воплощаются в действительности — это нечто особенное», — говорит Удох. Баскетболист не всегда любил читать. В детстве отец часто брал его с собой в библиотеку, пытаясь пробудить в ребенке страсть к чтению, но все было безуспешно.

Но 5 лет назад Удох начал читать статьи в газетах и журналах, которые ему присылал его друг. Дальше его уже было не остановить. Экпе тогда играл в «Милуоки». Помощник главного тренера посоветовал ему почитать «Последнюю лекцию» Рэнди Пауша. После этого игрок создал онлайн-кружок по интересам — клуб любителей чтения.



После «Милуоки» Удох отправился в Турцию и выиграл с «Фенербахче» Евролигу и стал MVP турнира.



«После жизни в Стамбуле я стал по-другому смотреть на мир, на жизнь, на социальные проблемы. Мне понравилась Турция, я стал изучать ее историю, язык», — сказал Экпе.



В 2017-м баскетболист вернулся в НБА, подписав контракт с «Ютой». Удох теперь помогает разным благотворительным проектам в США. И не забывает о своем читательском клубе. В этом году он добавил новую фишку — теперь все желающие могут периодически собраться в оффлайне на встречу с автором недавно прочитанной книги.



Недавно Удох предложил на выбор прочитать несколько книг — одной из них была за авторством жены экс-президенты США Мишель Обамы. Бывшая первая леди страны оставила комментарий в твиттере Удоха, и это обрадовало игрока.