14:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Памятник Коби Брайанту и его дочери открыли у стадиона «Лейкерс»

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Памятник бывшему игроку «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанту и его дочери Джианне открыли у стадиона команды, сообщается на сайте клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Источник: washingtonpost.com

Памятник установлен около одного из входов на стадион. В скульптуре запечатлена сделанная при жизни фотография сидящих на матче Джианну и Коби Брайантов. Памятник был открыт 2 августа 2024 года, что символизирует игровые номера Коби (8, 24) в «Лейкерс» и Джианны (2) в юношеском баскетболе.

Брайант погиб на 42-м году жизни в результате крушения вертолета в Калифорнии 26 января 2020 года. На борту также находились 13-летняя Джианна и еще семь человек. Никто не выжил.

Брайант, пятикратный чемпион НБА, завершивший карьеру в 2016 году, выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс» на протяжении 20 сезонов, 18 раз участвовал в Матче всех звезд, был признан MVP регулярного чемпионата и дважды — самым ценным игроком финальной серии плей-офф.

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