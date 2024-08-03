Памятник Коби Брайанту и его дочери открыли у стадиона «Лейкерс»

Памятник установлен около одного из входов на стадион. В скульптуре запечатлена сделанная при жизни фотография сидящих на матче Джианну и Коби Брайантов. Памятник был открыт 2 августа 2024 года, что символизирует игровые номера Коби (8, 24) в «Лейкерс» и Джианны (2) в юношеском баскетболе.

Брайант погиб на 42-м году жизни в результате крушения вертолета в Калифорнии 26 января 2020 года. На борту также находились 13-летняя Джианна и еще семь человек. Никто не выжил.