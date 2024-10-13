Бывший президент США Барак Обама назвал топ-5 лучших баскетболистов

Бывший президент США Барак Обама назвал пятёрку своих любимых баскетболистов в истории лиги НБА (Национальной баскетбольной ассоциации), из которых он бы собрал идеальный игровой состав. Этот список он опубликовал в социальной сети Х (ранее Twitter).