Бывший президент США Барак Обама назвал топ-5 лучших баскетболистов

Первым в его списке значится легендарный игрок «Чикаго Буллз» — атакующий защитник Майкл Джордан. Вторым он назвал суперзвёздного действующего игрока «Лос-Анджелес Лейкерс», играющего на позиции лёгкого и тяжёлого форварда, Леброна Джеймса. Следующим Обама добавил мастера трёхочковых бросков — игрока «Голден Стэйт» Стефена Карри. А замкнули список форвард «Финикса» Кевин Дюрант и легендарный игрок «Хьюстона» Хаким Оладжьювон.
Стоит отметить, что Обама в настоящий момент является исполнительным продюсером нового сериала Netflix Starting 5.