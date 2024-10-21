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Грин подписал трехлетний контракт с «Хьюстоном» на 106 миллионов долларов

Баскетболист «Хьюстона» Грин подписал трехлетний контракт на 106 млн долларов.

Источник: Reuters

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон Рокетс» американец Джейлен Грин подписал трехлетний контракт на сумму 106 миллионов долларов, сообщает инсайдер Шэмс Чарания в соцсети Х.

По информации инсайдера, Грин станет первым игроком в истории лиги, продлившим контракт новичка на три года и сумму выше 100 миллионов. В прошлом сезоне Грин в среднем набирал по 19,6 очка и совершал по 5,2 подбора и 3,5 передачи за матч.

Также журналист сообщил, что «Нью-Орлеан Пеликанс» договорился с Треем Мерфи о продлении контракта новичка с клубом на четыре года на сумму 112 миллионов долларов.