Грин подписал трехлетний контракт с «Хьюстоном» на 106 миллионов долларов

По информации инсайдера, Грин станет первым игроком в истории лиги, продлившим контракт новичка на три года и сумму выше 100 миллионов. В прошлом сезоне Грин в среднем набирал по 19,6 очка и совершал по 5,2 подбора и 3,5 передачи за матч.