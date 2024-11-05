«Оклахома» установила новый рекорд в НБА

«Оклахома» стала первой командой в истории лиги, которая одержала семь побед на старте сезона с разницей в 10+ очков. Минимальная разница в счёте в матче «Тандер» составила 12 очков после финальной сирены в игре с «Сан-Антонио Спёрс». Максимальный отрыв от соперника — 24 очка — с «Атланта Хоукс».