Тренер клуба НБА «Сан-Антонио» Попович перенес микроинсульт

Инцидент произошел 2 ноября перед домашним матчем регулярного чемпионата против «Миннесоты Тимбервулвз» (113:103).
«Ожидается, что Попович, который уже начал программу реабилитации, полностью восстановится. На данный момент сроки его возвращения на площадку не определены. В это время организация выражает благодарность всему сообществу за уважение к частной жизни семьи Поповича», — говорится в заявлении.
Поповичу 75 лет. Он работает с «Сан-Антонио» с 1996 года. Тренер пять раз (1999, 2003, 2005, 2007, 2014) приводил команду к чемпионству. Американец является рекордсменом по количеству выигранных матчей в НБА среди тренеров. С 2023 года Попович включен в Зал баскетбольной славы.