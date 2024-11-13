Тренер клуба НБА «Сан-Антонио» Попович перенес микроинсульт

«Ожидается, что Попович, который уже начал программу реабилитации, полностью восстановится. На данный момент сроки его возвращения на площадку не определены. В это время организация выражает благодарность всему сообществу за уважение к частной жизни семьи Поповича», — говорится в заявлении.