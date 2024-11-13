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Тренер клуба НБА «Сан-Антонио» Попович перенес микроинсульт

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грегг Попович перенес микроинсульт, сообщается на странице клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в соцсети X.

Источник: AFP 2023

Инцидент произошел 2 ноября перед домашним матчем регулярного чемпионата против «Миннесоты Тимбервулвз» (113:103).

«Ожидается, что Попович, который уже начал программу реабилитации, полностью восстановится. На данный момент сроки его возвращения на площадку не определены. В это время организация выражает благодарность всему сообществу за уважение к частной жизни семьи Поповича», — говорится в заявлении.

Поповичу 75 лет. Он работает с «Сан-Антонио» с 1996 года. Тренер пять раз (1999, 2003, 2005, 2007, 2014) приводил команду к чемпионству. Американец является рекордсменом по количеству выигранных матчей в НБА среди тренеров. С 2023 года Попович включен в Зал баскетбольной славы.