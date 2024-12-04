Не только Демин. Студенты американских вузов Голдин и Лахин тоже рвутся в НБА

«Егор, Влад и Витя — три человека, которые сейчас лидеры своих команд в NCAA, — отмечал “СЭ” Кириленко. — Это дорогого стоит при такой конкуренции и высочайшем уровне исполнителей и тренеров в NCAA. Им доверяют ведущие роли, и это о многом говорит. Так что Демин, Голдин и Лахин — три главных претендента на то, чтобы быть выбранными на драфте (последним российским игроком, который был выбран на драфте НБА, был Сергей Карасев в 2013 году). Они готовы. Особенно Голдин, который на сто процентов созрел для следующего шага. И тут бы я отдал должное ЦСКА, который не стал удерживать игрока в своей системе и ради будущего центрового отпустил его в США. Виктору и Егору надо еще добавить, но все придет в процессе.