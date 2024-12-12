Ресторан звезды НБА обвиняют в связи с аварией, где погибли семь человек

Как сообщает ABC News, заведение обвиняют в том, что оно подало алкоголь посетителю, который впоследствии стал виновником смертельной аварии, унёсшей жизни семи человек. В иске, поданном в окружной суд округа Харрис, ресторан упоминается как ответчик по делу о возмещении ущерба на сумму свыше $ 1 млн.