Что судьи просили у Пиппена после матчей? И при чём тут Джордан? Ответ удивляет

Журналист Джек Маккаллум делился историей, которая прекрасно иллюстрирует разницу в восприятии Джордана и Пиппена внутри НБА: «Когда я брал интервью у Скотти, то сразу сказал ему: “Я очень мало знаю о тебе, хотя был рядом с тобой сотню раз. Каждый раз, когда я приезжал в Чикаго, я делал материал исключительно про Майкла, его карьера будто затмевала твои личные достижения”.