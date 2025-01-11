Второй матч НБА подряд с участием «Лос-Анджелес Лейкерс» перенесли из-за пожаров

Встреча должна была начаться 12 января в 6:30 мск. Новая дата матча будет объявлена позднее. Ранее НБА перенесла матч «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Шарлотт». Также перенесли встречу между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Шарлотт». Матч должен был пройти в то же время, что и игра с участием «Лейкерс».