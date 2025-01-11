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Второй матч НБА подряд с участием «Лос-Анджелес Лейкерс» перенесли из-за пожаров

Матч между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Сан-Антонио» должен был начаться 12 января в 06:30 мск.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Сан-Антонио» перенесен. Об этом сообщает пресс-служба «Лейкерс».

Встреча должна была начаться 12 января в 6:30 мск. Новая дата матча будет объявлена позднее. Ранее НБА перенесла матч «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Шарлотт». Также перенесли встречу между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Шарлотт». Матч должен был пройти в то же время, что и игра с участием «Лейкерс».

«Субботняя игра против “Сан-Антонио” отложена по решению НБА. Сообщество Лос-Анджелеса в наших сердцах. “Лейкерс” с нетерпением ждут возможности вернуться на площадку в ближайшее время, чтобы почтить память спасателей Лос-Анджелеса и осознать горе, пережитое нашим любимым городом», — сказано в заявлении клуба.

Общая площадь пожаров в округе Лос-Анджелес, по информации телекомпании CNN, достигла 15,2 тыс. гектаров. Огонь уничтожил более 10 тыс. строений в округе и привел к гибели как минимум 11 человек.