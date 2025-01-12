Звезда женской НБА ушла в OnlyFans. За год заработала больше денег, чем за всю баскетбольную карьеру

На этом фоне Лиз отказалась от поездки в Токио, сославшись на проблемы с психологическим здоровьем. Но ей мало кто поверил, и скандал только набрал обороты. Пришлось оправдываться. «Все произошедшее и сказанное записано на видео. Я знаю, что случилось, и не одобряю ложь и людей, которые постоянно пытаются меня опорочить. Но я была заперта в комнате целую неделю (из-за карантина. — Прим. “СЭ”), поэтому понятно было — сойду здесь с ума», — заявила тогда австралийка.