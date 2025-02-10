«Кто ты такой?» Грин как-то чуть не сорвал хитрый план Макгрегора. Конор ответил дерзко

Конор Макгрегор уже несколько лет не выходит в октагон, но, как и подобает звёздному бойцу, продолжает оставаться на слуху и в этом отношении может посоперничать с любым действующим чемпионом. Надо признать, ирландец делает всё, чтобы о нём не забывали. Макгрегор раздаёт острые комментарии, ехидно отвечает критикам и просто ведёт активный образ жизни. Нам в первую очередь будет интересно его недавнее американское турне, в рамках которого он побывал на нескольких матчах по баскетболу. Не сказать, что ирландцы — большие любители оранжевой игры с мячом, но Конор на то и Конор, и не зря его считают особенным.
Макгрегор и раньше неоднократно бывал на матчах НБА. В этот раз бывший чемпион UFC отправился на игру между «Ютой Джаз» и «Милуоки Бакс», во время которой померился ростом с центровым «Бакс» Бруком Лопесом. А потом посетил встречу Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) между университетами Бригама Янга (BYU), где выступает россиянин Егор Дёмин, и «Бэйлор Беарз». Конор завёл знакомства со многими звёздами Национальной баскетбольной ассоциации. Сам Леброн Джеймс на своей странице в социальных сетях однажды публиковал его цитату о рабочей этике. Кто-кто, а Король в этом толк точно знает.
Макгрегор направился к фанатам BYU, где играет Егор Дёмин:
Но Макгрегор на то и Макгрегор, что авторитетов для него не существует. Ещё в 2017 году он жёстко зацепился с главным плохишом НБА Дрэймондом Грином, который сам не только за словом в карман не полезет, но и в случае чего пустит в ход кулаки. Ирландец тогда вовсю готовился к поединку с бывшим чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером и активно подогревал интерес к тому событию.
Грин увидел Макгрегора в майке «Уорриорз» под номером 23 (номер Грина) и не нашёл ничего лучше, кроме как посоветовать ему снять её: «Бро, мы болеем за Флойда. Не за тебя, так что сними эту майку, бро». Конор даст фору любому трэш-токеру, и ответ Грину не заставил себя долго ждать. «Дружище, это майка Си Джей Уотсона. Я не знаю, кто ты, чёрт возьми, такой. Без обид, продолжай бороться и не бросай школу», — ответил Макгрегор.
Майку Си Джей Уотсона Конор выбрал действительно не просто так. За несколько лет до боя с Макгрегором Мейвезер попал в крупный скандал, который привёл к его тюремному сроку на несколько месяцев. По сведениям различных СМИ, ссылавшихся на отчёты полиции, Флойд, увидев переписку своей тогдашней девушки Джози Харрис с Уотсоном, вышел из себя и принялся её избивать. Делал это он на глазах их троих детей, одному из которых всё-таки удалось вызвать полицию. Говорилось также, что боксёр угрожал убийством и Уотсону, и Харрис.
Макгрегор быстро смекнул, как залезть в голову своему оппоненту, и выполнил хитрый ход, придумав план с майкой Уотсона. Ни о чём не догадывавшийся Грин мог помешать ирландцу в реализации его намерений, но сделал это в итоге сам Мейвезер, победив противника в 10-м раунде. Едва ли Конор сильно грустил. За поединок он гарантированно получил $ 30 млн, а неофициально — гораздо больше. Об Уотсоне он больше не вспоминал.
Виталий Весёлый