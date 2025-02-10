«Кто ты такой?» Грин как-то чуть не сорвал хитрый план Макгрегора. Конор ответил дерзко

Конор Макгрегор уже несколько лет не выходит в октагон, но, как и подобает звёздному бойцу, продолжает оставаться на слуху и в этом отношении может посоперничать с любым действующим чемпионом. Надо признать, ирландец делает всё, чтобы о нём не забывали. Макгрегор раздаёт острые комментарии, ехидно отвечает критикам и просто ведёт активный образ жизни. Нам в первую очередь будет интересно его недавнее американское турне, в рамках которого он побывал на нескольких матчах по баскетболу. Не сказать, что ирландцы — большие любители оранжевой игры с мячом, но Конор на то и Конор, и не зря его считают особенным.