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Кармело Энтони: Вембаньяма не может стать лицом НБА, как и Дончич с Адетокунбо

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Кармело Энтони считает, что звёзды из Европы не могут стать «лицами» престижнейшей лиги планеты.

Источник: Getty Images

«Вембаньяма не может стать лицом НБА, потому что это наш спорт. Лука не может стать лицом, Яннис не может стать лицом. Эдвардс, Джа, Джейсон Тейтум — вот лица. Зайон должен стать лицом НБА. Нельзя стать лицом лиги, которую основали мы», — сказал Энтони в подкасте 7 PM in Brooklyn.