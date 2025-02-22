Кармело Энтони: Вембаньяма не может стать лицом НБА, как и Дончич с Адетокунбо

«Вембаньяма не может стать лицом НБА, потому что это наш спорт. Лука не может стать лицом, Яннис не может стать лицом. Эдвардс, Джа, Джейсон Тейтум — вот лица. Зайон должен стать лицом НБА. Нельзя стать лицом лиги, которую основали мы», — сказал Энтони в подкасте 7 PM in Brooklyn.