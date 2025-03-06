Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Сакраменто» в матче НБА

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. «Денвер Наггетс» на своем паркете обыграл «Сакраменто Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, прошедшая в Денвере, завершилась со счетом 116:110 (29:42, 26:23, 29:28, 32:17) в пользу хозяев, в составе которых самым результативным стал набравший 25 очков Расселл Уэстбрук, а дабл-даблы оформили Никола Йокич (22 очка, 15 подборов) и Майкл Портер (13 очков, 12 подборов). У «Сакраменто» больше всех очков набрал Демар Дерозан (35), дабл-дабл на счету Йонаса Валанчюнаса (19 очков, 13 подборов).
«Денвер» идет на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 40 побед при 22 поражениях. «Сакраменто» прервал серию из четырех побед и располагается на девятой строчке с 32 победами при 29 поражениях.
Результаты остальных матчей дня:
«Бостон» — «Портленд» — 128:118;
«Вашингтон» — «Юта» — 125:122;
«Кливленд» — «Майами» — 112:107;
«Шарлотт» — «Миннесота» — 110:125;
«Милуоки» — «Даллас» — 137:107;
«Мемфис» — «Оклахома-Сити» — 103:120;
«Клипперс» — «Детройт» — 123:115.