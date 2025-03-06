Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Сакраменто» в матче НБА

«Денвер» обыграл «Сакраменто» в матче НБА со счетом 116:110.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. «Денвер Наггетс» на своем паркете обыграл «Сакраменто Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Денвере, завершилась со счетом 116:110 (29:42, 26:23, 29:28, 32:17) в пользу хозяев, в составе которых самым результативным стал набравший 25 очков Расселл Уэстбрук, а дабл-даблы оформили Никола Йокич (22 очка, 15 подборов) и Майкл Портер (13 очков, 12 подборов). У «Сакраменто» больше всех очков набрал Демар Дерозан (35), дабл-дабл на счету Йонаса Валанчюнаса (19 очков, 13 подборов).

«Денвер» идет на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 40 побед при 22 поражениях. «Сакраменто» прервал серию из четырех побед и располагается на девятой строчке с 32 победами при 29 поражениях.

Результаты остальных матчей дня:

«Бостон» — «Портленд» — 128:118;

«Вашингтон» — «Юта» — 125:122;

«Кливленд» — «Майами» — 112:107;

«Шарлотт» — «Миннесота» — 110:125;

«Милуоки» — «Даллас» — 137:107;

«Мемфис» — «Оклахома-Сити» — 103:120;

«Клипперс» — «Детройт» — 123:115.