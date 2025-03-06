Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Сакраменто» в матче НБА

Встреча, прошедшая в Денвере, завершилась со счетом 116:110 (29:42, 26:23, 29:28, 32:17) в пользу хозяев, в составе которых самым результативным стал набравший 25 очков Расселл Уэстбрук, а дабл-даблы оформили Никола Йокич (22 очка, 15 подборов) и Майкл Портер (13 очков, 12 подборов). У «Сакраменто» больше всех очков набрал Демар Дерозан (35), дабл-дабл на счету Йонаса Валанчюнаса (19 очков, 13 подборов).