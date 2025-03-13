Исторический матч! Команда Дёмина остановила монстра и продолжает борьбу за трофей в США

К сожалению, Егор провёл, наверное, свой самый худший матч в составе BYU — три очка (реализовал один из четырёх бросков с игры), три подбора и три передачи. Да, он оформил по перехвату и блок-шоту, однако четыре потери — говорят сами за себя… Правда, справедливости ради иногда партнёры доставляли мяч до него в безвыходных ситуациях, где на нём уже висело два соперника. Россиянин не играл в концовке, потому что опытный Янг видел, что у нашего таланта особо не идёт игра. Как говорится, тренеру виднее! Егор местами был полезен в атаке и особо не проваливался в защите, однако от него, как от одного из лидеров, требуют большего. Сегодня получилось не очень, тем не менее сам Дёмин не раз отмечал, что для него командные успехи намного важнее личной статистики. А что является мерилом? Конечно же, победа, которая была добыта.