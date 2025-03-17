Влад Голдин — лучший игрок плей-офф конференции BIG 10. Что еще ждет россиянина в американском баскетболе?

Влад Голдин назван лучшим игроком плей-офф конференции BIG10. Университет Мичигана российского центрового стал победителем турнира и обеспечил себе участие в «Мартовском безумии». В финальном матче Мичиган обыграл Висконсин, а Голдин стал самым результативным игроком в своей команде с 11 очками. Также Голдин попал в символическую пятерку плей-офф своей конференции. О феномене Голдина, раскрывшегося на пятый год своего выступления в NCAA, — в материале «СЭ».
Пример Кауна
Когда мы говорим про российского баскетболиста и успех в NCAA, то первым и пока что единственным (пока что) приходит на ум Саша Каун. Уроженец Томска в сезоне-2007/08 с командой Университета Канзаса стал чемпионом NCAA, а впоследствии и чемпионом НБА в составе «Кливленда».
Саша провел в системе Канзаса четыре года и показал себя добротным центровым, который получал свои 20 минут в самых ответственных матчах, и поиграл против больших в будущем звезд НБА — Деррика Роуза, Стефена Карри, Тая Лоусона, Деандре Джордана. За годы в NCAA Каун получил отличное баскетбольное образование «большого» и был важной частью сборной России на Олимпиаде 2012 года.
Свой титул в NCAA Саша завоевал почти в 23 года, что всегда воспринималось как исключение. Особенно во времена, когда Джон Калипари практически узаконил правило one-and-done для лучших игроков-студентов (когда талантливые игроки перебираются из NCAA в НБА после первого же сезона). Кстати, Каун в тот сезон котировался в мок-списках (версия аналитиков крупных изданий, специализирующихся на баскетболе, которые дают свой прогноз относительно позиции игрока на драфте) в концовке второго раунда. И был выбран под 56-м номером.
Знакомая баскетбольная траектория?
Уроженец Нальчика Влад Голдин (кстати, непривычное для американского уха Владислав быстро трансформировалось во Влада) в этом сезоне вышел в «Мартовское безумие» (финальная часть чемпионата NCAA) в составе Университета Мичигана, где в первом раунде сыграет против UC San Diego. Вообще этот сезон самый удачный для российских игроков в NCAA. Кроме Голдина, мы сможем увидеть Егора Демина и Виктора Лахина в погоне за главным любительским трофеем США и всего мира.
На фоне раскрученного проспекта Демина и тихони-трудяги Лахина Голдин уже выделяется. В ночь с воскресенья на понедельник (16−17 марта) он получил звание MOP (самый выдающийся игрок) конференции BIG 10 (очень сильной конференции!) и вошел в символическую пятерку плей-офф. Подобного достижения не было ни у одного игрока из России.
Неужели Влад настолько крут? Убираем в сторону тот факт, что он безумно крут по определению для любого, кто переживает за российский баскетбол и наших игроков, и попробуем рассмотреть его сильные стороны. Голдин проводит свой пятый и последний сезон в NCAA (даже больше, чем Каун), хотя максимум — это четыре. Ковидный год внес изменения в эти планы (такая же ситуация и у Нестора Дячка, который прогнозирует Голдину место во втором раунде драфта).
Сейчас Голдину 24 (без двух месяцев), что для выхода на драфт кажется практически приговором. Да, НБА — очень конкурентная лига, если кто забыл, поэтому туда стремятся попасть в 18−19 лет, чтобы не тратить время на некогда «бесплатную» игру в студентах (про систему NIL, которая может сильно навредить российским клубам, расскажем в следующих материалах).
Несмотря на статус баскетбольного «деда», Влад сумел раскрыться именно в своем последнем сезоне. Университет Мичигана — серьезный вуз с очень сильной баскетбольной программой. Конечно, не конвейер по выпуску элитных центровых, как Университет Джорджтауна, но производство налажено. Вагнер-старший (центровой «Орландо», чемпион мира в составе сборной Германии), Масео Бастон (провел четыре сезона в НБА, а также поиграл за ряд клубов в Европе), Джуван Ховард (двукратный чемпион НБА в составе «Майами», ныне — ассистент главного тренера «Бруклина»), Крис Уэббер (первый номер драфта 1993 года, пятикратный участник Матча звезд), Руди Томьянович (двукратный чемпион НБА, член Зала славы баскетбола).
За пять лет Влад поднял свое время с 4,7 до 27,3 в среднем за игру (из 40-минутного формата матча в NCAA). Средняя результативность росла с котировками акций Теслы — с 1,7 до 16,9. Самое главное — значение Влада выросло с винтика в зеркале заднего вида до поршня в двигателе внутреннего сгорания внедорожника, которым выглядит нынешний состав Мичигана (из него прогнозируют выход на околодрафтовую орбиту пяти человек).
Идеальный вариант, который мы бы хотели увидеть все, — такой себе Марк Газоль на минималках (надо ввернуть такой оборот, зумеры могут не помнить испанского гиганта). Подвижность, понимание баскетбола, прекрасный пик-н-ролл при О Джей Мэйо или Майке Конли — это все было у испанского медвежонка. Марк вообще в НБА свой первый матч сыграл в 24 года, но сумел тыкнуть приподнятые носики американских скаутов в остренький испанский буррито (Газоля-младшего выбрали под 48-м номером драфта) и напомнил про неувядаемость позиции европейского центрового с фундаментальными качествами.
Неплохо смотрится перспектива и аналогии с Заком Иди. Тоже выходец из конференции Big 10 (Университет Пердью), Зак провел четыре года в студентах, став два раза подряд игроком года в NCAA. Разница между Заком и Владом в 9 сантиметрах роста и в 20+ килограммах веса в пользу игрока «Мемфиса», но в плане подвижности Влад даст фору долговязому канадцу. Прозвище Alien (по аналогии с инопланетным существом, притягивающим к себе все живое) классно характеризует Голдина: мячи после подбора или блок-шота останутся у команды Чужого.
Скиллы
Давайте посмотрим на вещи более реально. Центровой с ростом 215 сантиметров с набором фундаментальных знаний и опытом игры в NCAA пригодится любой команде в НБА. Подвижность, прыгучесть, мощь (115 кг мускулов), умение защищать кольцо, реакция на соперника и бросок — перефразируя слова Мимино Мизандари, «такие специалисты на дороге не валяются».
Голдин хорошо бросает с игры, но это все-таки следствие его бросковой диеты. Большинство его попыток из трехсекундной. Игра спиной к кольцу — на высоком уровне, зашагивания, дроп-степы, показы на бросок — все, как мы любим. В этом сезоне Влад настолько осмелел, не находя защитника рядом с собой, что стал бросать трехочковые с точностью 37 процентов, что для центрового выглядит суперпрошивкой. Это оставляет место для расширения его игры на периметре. Вырос и процент штрафного (с 59 на начало карьеры в NCAA до 73).
Однако для НБА надо подтягивать и другие стороны. Бросок дальше четырех метров у Влада пока еще далек от уровня игрока стартовой пятерки. При всей своей мощи центровые НБА более атлетичны и быстры, тут уж с природой не поспоришь (ее можно только покорить в тренажерке). Тот же Марк Газоль был волшебен в игре под кольцом (не у кольца, а именно под). Поэтому и арсенал обманных движений требует пополнения. Защищаться против более быстрого соперника у Влада не было возможности, но этот вид защиты очень важен в нынешнем баскетболе.
Понятно, что пасовый скилл, как у Шенгюна или Вучевича, пока что не маячит, но все задатки есть. Очень неплохо выглядит сравнение Голдина с центровым «Юты» Уокером Кесслером. Или тоже многовато? Тогда сравним с кем-то из тройки братьев Пламли (лучше, конечно, с Мейсоном). Если и тут сильно, очень напрашивается Омер Юртсевен (до момента возвращения в Европу).
Даже не будучи выбранным на драфте, советский (позвольте такой анахронизм) баскетболист (родился в Ташкенте) получил двусторонний контракт с «Оклахомой» и провел несколько лет в НБА до переезда в Европу (где, кстати, стал чемпионом Греции и Евролиги в составе «Панатинаикоса»).
Разброс ролевых моделей огромен — от дабл-дабл-машины и претендента на DPOY (лучший защищающийся игрок) до джорнимена в летней лиге. Но это не сейчас.
20 марта Влад Голдин будет играть в первом раунде «Мартовского безумия» NCAA. Этот турнир замечателен тем, что записные фавориты могут устроить себе непредвиденные каникулы, как Университет Дьюка в 2012 году, проигравший Университету Лехая, а «неведома зверушка», как провинциальный Университет Батлера, дважды подряд выйти в финал NCAA с изрядно захмелевшим ректором на плечах у кого-то из игроков.
В любом случае Голдин просто обязан выбивать себе место на драфте и в НБА. Путей, конечно, много и все они тернисты, но кто сказал, что будет легко?
Александр Невзгода