Влад Голдин — лучший игрок плей-офф конференции BIG 10. Что еще ждет россиянина в американском баскетболе?

Однако для НБА надо подтягивать и другие стороны. Бросок дальше четырех метров у Влада пока еще далек от уровня игрока стартовой пятерки. При всей своей мощи центровые НБА более атлетичны и быстры, тут уж с природой не поспоришь (ее можно только покорить в тренажерке). Тот же Марк Газоль был волшебен в игре под кольцом (не у кольца, а именно под). Поэтому и арсенал обманных движений требует пополнения. Защищаться против более быстрого соперника у Влада не было возможности, но этот вид защиты очень важен в нынешнем баскетболе.