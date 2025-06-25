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Стивен Эй Смит составил топ-5 игроков НБА на данный момент

Североамериканский журналист и известный телеведущий Стивен Эй Смит составил свою пятёрку лучших игроков Национальной баскетбольной ассоциации на данный момент.

Источник: Чемпионат.com

Североамериканский журналист и известный телеведущий Стивен Эй Смит составил свою пятёрку лучших игроков Национальной баскетбольной ассоциации на данный момент.

На первое место журналист поставил центрового «Денвер Наггетс» Николу Йокича, вторым в списке стал обладатель награды MVP минувшего сезона, игрок «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер, третьим стал форвард «Милуоки Бакс» Яннис Алетокунбо, на четвёртое место Стивен Эй Смит поставил лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, а пятёрку замкнул разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри.

Напомним, чемпионами НБА по итогам сезона стали игроки «Оклахомы».