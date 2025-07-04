Российский баскетболист Лахин сыграет в составе чемпиона НБА «Оклахомы» в Летней лиге

ВАШИНГТОН, 4 июля. /ТАСС/. Российский центровой Виктор Лахин примет участие в Летней лиге Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе действующего чемпиона НБА «Оклахомы». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
На прошедшем в июне драфте НБА Лахин не был выбран ни одним клубом. Лахину 23 года, в минувшем сезоне он был игроком «Клемсона», выступающего в Национальной ассоциации студенческого спорта.
«Оклахома» в сезоне-2024/25 впервые в истории франшизы стала чемпионом НБА. В первом матче Летней лиги, являющейся традиционным предсезонным турниром, команда в ночь на 6 июля по московскому времени сыграет с «Мемфисом».
На драфте НБА под 8-м номером «Бруклин» выбрал Егора Демина, который стал самым высоко задрафтованным игроком из России в истории лиги. 3 июля двусторонний контракт с «Майами» заключил еще один российский баскетболист Владислав Голдин.