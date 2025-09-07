Леброн Джеймс вошел в Зал славы баскетбола с олимпийской сборной США 2008 года

Джеймсу 40 лет, он по четыре раза становился победителем НБА, признавался лучшим игроком регулярного чемпионата и самым ценным баскетболистом финальной серии плей-офф. Форвард является рекордсменом лиги по количеству набранных очков. Он делит первое место по числу проведенных сезонов в НБА (22) с олимпийским чемпионом 2000 года в составе сборной США и членом Зала славы баскетбола Винсом Картером. Джеймс выступал за «Кливленд» (2003−2010; 2014−2018) и «Майами» (2010−2014). C 2018 года представляет «Лос-Анджелес Лейкерс».