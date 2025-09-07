Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Леброн Джеймс вошел в Зал славы баскетбола с олимпийской сборной США 2008 года

В финале американцы обыграли сборную Испании.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Победители Олимпийских игр 2008 года в составе сборной США, включая Леброна Джеймса, вошли в Зал славы баскетбола. Соответствующая церемония прошла в ночь на воскресенье в Спрингфилде (США, штат Массачусетс).

В финале Игр в Пекине команда США победила сборную Испании со счетом 118:107.

Также в Зал славы вошли восемь человек, среди которых трехкратный олимпийский чемпион и 10-кратный участник Матча всех звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кармело Энтони, победитель Олимпиады, чемпион НБА и 8-кратный участник Матча всех звезд лиги Дуайт Ховард и владелец «Майами» Микки Арисон.

Во время мероприятия новые члены Зала славы получили памятные перстни и пиджаки.

Зал славы баскетбола имени Нейсмита назван в честь изобретателя игры Джеймса Нейсмита.

Джеймсу 40 лет, он по четыре раза становился победителем НБА, признавался лучшим игроком регулярного чемпионата и самым ценным баскетболистом финальной серии плей-офф. Форвард является рекордсменом лиги по количеству набранных очков. Он делит первое место по числу проведенных сезонов в НБА (22) с олимпийским чемпионом 2000 года в составе сборной США и членом Зала славы баскетбола Винсом Картером. Джеймс выступал за «Кливленд» (2003−2010; 2014−2018) и «Майами» (2010−2014). C 2018 года представляет «Лос-Анджелес Лейкерс».