Леброн Джеймс пропустит начало сезона НБА

По информации ESPN, восстановление игрока займет как минимум три недели.

Источник: AP 2024

НЬЮ-ЙОРК, 10 октября. /ТАСС/. Рекордсмен Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по количеству очков Леброн Джеймс пропустит начало регулярного чемпионата НБА из-за травмы. Об этом сообщает телеканал ESPN.

Ранее журналист ESPN Шамс Чарания сообщил, что баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» пропустит предсезонные матчи. По информации источника, Джеймс страдает от раздражения нерва в ягодичной мышце. Его восстановление займет как минимум три недели.

Джеймсу 40 лет. Форвард по четыре раза становился победителем НБА, признавался лучшим игроком регулярного чемпионата и самым ценным баскетболистом финальной серии плей-офф. Предстоящий сезон станет для него 23-м в НБА, он установит рекорд лиги по этому показателю. Сейчас Джеймс делит первое место с Винсом Картером, который завершил карьеру в 2020 году.

«Лейкерс» начнут регулярный чемпионат в ночь на 22 октября по московскому времени домашним матчем против «Голден Стэйт».