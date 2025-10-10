Леброн Джеймс пропустит начало сезона НБА

Джеймсу 40 лет. Форвард по четыре раза становился победителем НБА, признавался лучшим игроком регулярного чемпионата и самым ценным баскетболистом финальной серии плей-офф. Предстоящий сезон станет для него 23-м в НБА, он установит рекорд лиги по этому показателю. Сейчас Джеймс делит первое место с Винсом Картером, который завершил карьеру в 2020 году.