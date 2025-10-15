Споэльстра сменил Керра на посту главного тренера сборной США по баскетболу

Керру 60 лет, он возглавлял сборную США с 2022 года. В качестве главного тренера специалист четыре раза привел «Голден Стэйт» к победе в НБА (2015, 2017, 2018, 2022). В 2016 году был признан тренером года, а спустя пять лет, как и Споэльстра, вошел в число 15 лучших тренеров в истории НБА.