Рекордсмен НБА по трипл-даблам Уэстбрук стал игроком «Сакраменто»

Уэстбруку 36 лет, он был выбран под четвертым номером на драфте 2008 года клубом «Сиэтл». В НБА помимо «Денвера» выступал за «Оклахому», «Хьюстон», «Вашингтон», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Он признавался самым ценным игроком сезона-2016/17, девять раз принимал участие в Матчах звезд НБА. Также Уэстбрук является рекордсменом по количеству трипл-даблов в истории НБА (203), став первым игроком, достигшим отметки в 200 трипл-даблов за карьеру.