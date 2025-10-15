Ричмонд
Рекордсмен НБА по трипл-даблам Уэстбрук стал игроком «Сакраменто»

В прошлом сезоне защитник выступал за «Денвер».

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Американский баскетболист Расселл Уэстбрук договорился о подписании контракта с «Сакраменто». Об этом сообщил телеканал ESPN.

Менеджер разыгрывающего защитника Джефф Шварц подтвердил согласование соглашения. Последним клубом Уэстбрука в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) был «Денвер».

Уэстбруку 36 лет, он был выбран под четвертым номером на драфте 2008 года клубом «Сиэтл». В НБА помимо «Денвера» выступал за «Оклахому», «Хьюстон», «Вашингтон», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Он признавался самым ценным игроком сезона-2016/17, девять раз принимал участие в Матчах звезд НБА. Также Уэстбрук является рекордсменом по количеству трипл-даблов в истории НБА (203), став первым игроком, достигшим отметки в 200 трипл-даблов за карьеру.

В составе сборной США разыгрывающий становился олимпийским чемпионом (2012) и чемпионом мира (2010).