Кто из россиян сыграет в НБА в сезоне 2025/26

Российский центровой Владислав Голдин выставлял свою кандидатуру на драфт НБА 2025 года. Согласно многочисленным рейтингам, его должны были выбрать в шестом десятке. Однако ни один клуб НБА не выбрал 24-летнего россиянина на драфте. Вскоре он подписал двусторонний контракт с «Майами Хит».