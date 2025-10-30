Ричмонд
«Бруклин» с Деминым повторил клубный антирекорд в НБА

Команда проиграла в пяти стартовых матчах.

Источник: AP 2024

НЬЮ-ЙОРК, 30 октября. /ТАСС/. «Бруклин», в составе которого играет россиянин Егор Демин, проиграл пять стартовых матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), повторив клубный антирекорд.

В ночь на 30 октября «Бруклин» на своем паркете проиграл «Атланте» (112:117), Демин набрал 4 очка и сделал 3 передачи. Самым результативным игроком матча стал форвард «Бруклина» Майкл Портер, набравший 32 очка и сделавший 9 подборов. У «Атланты» больше всего очков набрал Джален Джонсон (23).

В предыдущий раз «Бруклин» проигрывал в пяти стартовых матчах в сезоне-2015/16. Команда из Нью-Йорка занимает последнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Атланта» идет десятой, выиграв в двух из пяти встреч нынешнего сезона.

В следующем матче «Бруклин» в ночь на 3 ноября дома сыграет с «Филадельфией», «Атланта» двумя днями ранее в гостях встретится с «Индианой».

