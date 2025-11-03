Ричмонд
«Бруклин» проиграл «Филадельфии» в матче НБА, Демин набрал 5 очков

Встреча завершилась со счетом 129:105 в пользу «Филадельфии».

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /ТАСС/. «Бруклин» уступил «Филадельфии» со счетом 105:129 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самыми результативными игроками встречи стали форвард «Филадельфии» Келли Убре и защитник «Бруклина» Кэмерон Томас, набравшие по 29 очков. Российский защитник «Бруклина» Егор Демин, для которого этот сезон дебютный в лиге, записал на свой счет 5 очков и 2 передачи.

«Филадельфия» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, на счету команды 5 побед и 1 поражение. «Бруклин» идет на последнем, 16-м месте. Только «Бруклин и “Нью-Орлеан” еще не одержали ни одной победы в сезоне. Команды провели по шесть матчей.

В следующей встрече «Филадельфия» в ночь на 5 ноября сыграет в гостях против «Чикаго». «Бруклин» днем ранее встретится на своей площадке с «Миннесотой».

