Демин набрал 12 очков в матче с «Бостоном» и преодолел первую сотню в НБА

Самым результативным игроком встречи стал американский форвард «Бруклина» Майкл Портер с 33 очками. У «Бостона» больше всех очков на счету американского форварда Джейлена Брауна (26).
Защитник «Бруклина» Егор Демин набрал 12 очков. Россиянин провел на площадке 29 минут и 29 секунд, установив личный рекорд по этому показателю за клуб. За это время игрок также сделал 6 подборов и 5 результативных передач. В прошедшей игре Демин преодолел отметку в 100 набранных очков за карьеру, сейчас на его счету их 108.
«Бостон» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 8 победами в 16 матчах. «Бруклин», одержавший 3 победы после 15 игр, располагается на 13-й позиции. В следующем матче «Бостон» в ночь на 24 ноября по московскому времени примет «Орландо», «Бруклин» в этот же день сыграет в гостях против «Торонто».