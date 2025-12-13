«Бруклин» проиграл «Далласу» в матче НБА. Демин набрал 3 очка

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. «Бруклин» в гостях со счетом 111:119 уступил «Далласу» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным игроком матча стал баскетболист «Бруклина» Майкл Портер, набравший 34 очка. В составе «Далласа» 24 очка на счету Энтони Дэвиса.
Защитник «Бруклина» Егор Демин набрал три очка. Россиянин провел на площадке 18 минут и 10 секунд, отметившись также одним подбором и одной передачей.
«Бруклин» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 6 победами и 18 поражениями. «Даллас» идет 10-м на Западе с 10 победами при 16 поражениях. В следующем матче «Бруклин» примет «Милуоки» в ночь на 15 декабря по московскому времени, «Даллас» в ночь на 16 декабря на выезде сыграет с «Ютой».