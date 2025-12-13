Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Бруклин» проиграл «Далласу» в матче НБА. Демин набрал 3 очка

Россиянин провел на площадке более 18 минут.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. «Бруклин» в гостях со счетом 111:119 уступил «Далласу» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком матча стал баскетболист «Бруклина» Майкл Портер, набравший 34 очка. В составе «Далласа» 24 очка на счету Энтони Дэвиса.

Защитник «Бруклина» Егор Демин набрал три очка. Россиянин провел на площадке 18 минут и 10 секунд, отметившись также одним подбором и одной передачей.

«Бруклин» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 6 победами и 18 поражениями. «Даллас» идет 10-м на Западе с 10 победами при 16 поражениях. В следующем матче «Бруклин» примет «Милуоки» в ночь на 15 декабря по московскому времени, «Даллас» в ночь на 16 декабря на выезде сыграет с «Ютой».

Узнать больше по теме
Биография Егора Демина: карьера и личная жизнь баскетболиста
Баскетболисты из России редко становятся предметом всеобщего обсуждения. Егор Демин в этом плане разрывает общепринятые шаблоны. 19-летний спортсмен еще только начинает свой путь, а его имя уже известно фанатам далеко за пределами родины россиянина. Чем так хорош Егор Демин и почему стоит следить за его карьерой, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше