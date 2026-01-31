Ричмонд
«Шарлотт» обыграл «Сан-Антонио» в матче НБА благодаря дабл-даблу Диабате

«Шарлотт» дома обыграл «Сан-Антонио» в матче НБА благодаря дабл-даблу Диабате.

Источник: Соцсети

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. «Шарлотт Хорнетс» на своем паркете обыграл «Сан-Антонио Спёрс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в городе Шарлотт, завершилась со счетом 111:106 (26:30, 35:17, 24:28, 26:31). Самым результативным игроком матча стал баскетболист «Хорнетс» Брендон Миллер (26), также дабл-дабл в активе Муссы Диабате (12 очков, 10 подборов). У «Сан-Антонио» самым результативным стал Дилан Харпер (20 очков).

«Шарлотт» (22 победы и 28 поражений) продлил победную серию в чемпионате до шести матчей и располагается на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Сан-Антонио» (32−16) идет на третьем месте на Западе.

В следующем матче «Шарлотт» 2 февраля примет «Нью-Орлеан Хорнетс», а «Сан-Антонио» днем ранее дома сыграет с «Орландо Мэджик».