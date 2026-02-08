«Бруклин» обыграл «Вашингтон» в матче НБА, Демин набрал 4 очка

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. «Бруклин Нетс» обыграл «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Нью-Йорке завершилась со счетом 127:113 (46:20, 34:27, 21:35, 26:31) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал Уилл Райли из «Вашингтона», на счету которого 25 очков. В составе победителей больше всех очков набрал Майкл Портер (23).
Российский разыгрывающий «Нетс» Егор Демин за 25 минут на площадке отметился четырьмя очками, двумя подборами и двумя ассистами.
«Бруклин» занимает 13-е место в таблице Восточной конференции, «Вашингтон» идет на предпоследней, 14-й позиции. У обеих команд по 14 побед в 51 матче.
Узнать больше по теме
Биография Егора Демина: карьера и личная жизнь баскетболиста
Баскетболисты из России редко становятся предметом всеобщего обсуждения. Егор Демин в этом плане разрывает общепринятые шаблоны. 19-летний спортсмен еще только начинает свой путь, а его имя уже известно фанатам далеко за пределами родины россиянина. Чем так хорош Егор Демин и почему стоит следить за его карьерой, расскажем в биографии спортсмена.Читать дальше